"Тупая комедия": Роберт Де Ниро описал ситуацию в США

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Голливудский актер Роберт Де Ниро охарактеризовал происходящее в США с помощью терминов о кино. Нынешнее состояние дел в США напоминает ему "тупую комедию". Об этом он заявил перед выпускниками Брауновского университета.

"Если оценивать ситуацию с точки зрения кино, то в те годы, когда вы начинали учиться, наша страна напоминала вдохновляющие, поднимающие настроение драмы. Но теперь она превратилась в трагическую тупую комедию, — заявил двукратный обладатель "Оскара".