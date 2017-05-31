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    "Тупая комедия": Роберт Де Ниро описал ситуацию в США

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    Роберт де Ниро
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Голливудский актер Роберт Де Ниро охарактеризовал происходящее в США с помощью терминов о кино. Нынешнее состояние дел в США напоминает ему "тупую комедию". Об этом он заявил перед выпускниками Брауновского университета.

    "Если оценивать ситуацию с точки зрения кино, то в те годы, когда вы начинали учиться, наша страна напоминала вдохновляющие, поднимающие настроение драмы. Но теперь она превратилась в трагическую тупую комедию, — заявил двукратный обладатель "Оскара".

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