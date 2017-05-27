Писателю-постмодернисту Битову исполнилось 80 лет

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Классик советской и российской литературы, один из основателей постмодернизма в российской литературе Андрей Битов отмечает в субботу 80 день рождения.

Накануне юбилея писатель вручал Новую Пушкинскую премию, из-за чего он успел уехать в родной Санкт-Петербург, где привык отмечать день рождения.

Писатель рассказал РИА Новости, что сейчас занят важной работой. "Я изучаю довольно интересного старика — это я. Заменяю рассеянный склероз рассеянным опытом", — сказал Битов.

Один из основателей советского постмодернизма, обладатель двух Государственных премий РФ Битов родился в Ленинграде на Петербургской стороне.

Писать Андрей Битов начал в 1956 году. В Ленинградском горном институте он входил в литобъединение под руководством Глеба Семенова. Первые рассказы Андрея Битова были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Позже рассказы вошли в сборник "Большой шар", опубликованный в 1963 году. Первая книга писателя "Дачная местность" вышла в 1967 году в Москве, затем последовали "Аптекарский остров", "Уроки Армении", "Образ жизни", "Дни человека" (1976), "Семь путешествий", "Пушкинский дом", опубликованный в США в 1978 году, в СССР роман был впервые опубликован почти через 10 лет — в журнале "Новый мир" в 1987 году.

Битов публиковался в запрещенном в СССР диссидентском альманахе "Метрополь", за что был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным". Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.

С 1985 года вышло более 30 книг Андрея Битова, среди которых "Грузинский альбом", "Книга путешествий", "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Оглашенные", "Империя в четырех измерениях", "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" и другие.

Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. Битов обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. С 1991 писатель является президентом российского ПЕН-клуба.