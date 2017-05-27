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    Актер Бен Стиллер решил развестись с женой после 17 лет брака

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    Стиллер и его жена Кристин Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).
    Бен Стиллер
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Американский комедийный актер Бен Стиллер решил развестись со своей женой Кристин Тейлор, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Они прожили в браке более 17 лет.

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    "С неимоверной любовью и уважением друг к другу, проведя вместе 18 лет, мы приняли решение о разводе. Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей", — приводит агентство их совместное заявление.

    Стиллер и Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).

    Напомним, ранее известная американская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое решение о разводе с Брэдом Питтом. 

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