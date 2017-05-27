Каннский фестиваль: в субботу объявят лауреатов программы "Особый взгляд"

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Лауреатов второй по значимости программы Каннского фестиваля "Особый взгляд" объявят в субботу.

Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты.

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В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".

Возглавляет жюри "Особого взгляда" актриса Ума Турман. Она дебютировала на фестивале в 1994 году в фильме "Криминальное чтиво", со скандалом получившим Пальмовую ветвь.

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Накануне украинский режиссер Сергей Лозница в Каннах представил свой фильм "Кроткая", снятый по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, сообщается на сайте фестиваля. Лента является конкурсной и претендует на "Золотую пальмовую ветвь".