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    Каннский фестиваль: в субботу объявят лауреатов программы "Особый взгляд"

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    Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов. Возглавляет жюри "Особого взгляда" актриса Ума Турман.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. Ума Турман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Лауреатов второй по значимости программы Каннского фестиваля "Особый взгляд" объявят в субботу.

    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Твин Пикс" и его создатели в Каннах

    Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты.

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    В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".

    Возглавляет жюри "Особого взгляда" актриса Ума Турман. Она дебютировала на фестивале в 1994 году в фильме "Криминальное чтиво", со скандалом получившим Пальмовую ветвь.

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    Накануне украинский режиссер Сергей Лозница в Каннах представил свой фильм "Кроткая", снятый по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, сообщается на сайте фестиваля. Лента является конкурсной и претендует на "Золотую пальмовую ветвь".

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