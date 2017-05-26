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    Культура

    В Украине запретили еще один российский сериал

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (274)

    (обновлено: )48412
    Сообщается, что решение Госагентства по статье закона "О кинематографии", которая регламентирует запрет фильмов, содержащих материалы, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации.
    Пульты от телевизора
    Torange.ru

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Украине запретили к показу российский сериал "Любовь и разлука". Так, соответствующее удостоверение на показ в стране фильма отказалось выдать Государственное агентство Украины по вопросам кино.

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    "Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011)… Решение было принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", которой регламентировано запрет трансляции фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации", — говорится в сообщении Госагентства.

    Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать украинскому телеканалу "Интер" прокатное удостоверение на показ сериала "Танкист" из-за его российского производства.

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