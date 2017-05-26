В Украине запретили еще один российский сериал

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Украине запретили к показу российский сериал "Любовь и разлука". Так, соответствующее удостоверение на показ в стране фильма отказалось выдать Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011)… Решение было принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", которой регламентировано запрет трансляции фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации", — говорится в сообщении Госагентства.

Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать украинскому телеканалу "Интер" прокатное удостоверение на показ сериала "Танкист" из-за его российского производства.