Украинская певица станет ведущей российской премии

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Светлана Лобода станет ведущей музыкальной премии RU.TV вместе с Артуром Пирожковым.
Об этом Лобода сообщила на своей странице в instagram.
"27 мая мы с моим другом Артуром Пирожковым будем вести премию Ru.TV", – написала Лобода.
Ранее мама Светланы Лободы Наталья отказалась от депутатского мандата городского совета Ирпеня Киевской области из-за участие в телевизионном шоу Первого канала "Пусть говорят". Женщина испекла для программы торт и получила цветы от российского певца Николая Баскова.