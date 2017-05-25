Украинская певица станет ведущей российской премии

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Светлана Лобода станет ведущей музыкальной премии RU.TV вместе с Артуром Пирожковым.

Об этом Лобода сообщила на своей странице в instagram.

"27 мая мы с моим другом Артуром Пирожковым будем вести премию Ru.TV", – написала Лобода.



