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    Культура

    Украинская певица станет ведущей российской премии

    (обновлено: )61741
    Украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками новостью в социальной сети instagram о том, что проведет премию Ru.TV в Москве.
    Певица Светлана Лобода на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Светлана Лобода станет ведущей музыкальной премии RU.TV вместе с Артуром Пирожковым.

    Об этом Лобода сообщила на своей странице в instagram.

    "27 мая мы с моим другом Артуром Пирожковым будем вести премию Ru.TV", – написала Лобода.

    Ранее мама Светланы Лободы Наталья отказалась от депутатского мандата городского совета Ирпеня Киевской области из-за участие в телевизионном шоу Первого канала "Пусть говорят". Женщина испекла для программы торт и получила цветы от российского певца Николая Баскова. 
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