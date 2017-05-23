Скульптора из США обвинили в плагиате работы украинской художницы

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Грузинский художник Ладо Почхуа на своей странице в Facebook обвинил известного американского скульптора Джеффа Кунса в плагиате фигуры балерины, установленной возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке.

По мнению Почхуа, Кунс скопировал фарфоровую статуэтку украинской художницы Оксаны Жникруп, изготовленной в годы работы женщины (1955-1987) на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе.

Ладо Почхуа, facebook Скульптура Джеффа Кунса

Ладо Почхуа, facebook Фарфоровая статуэтка украинской художницы Оксаны Жникруп.

"Американский урод Джефф Кунс опять отличился. Выбился из стаи негодяев. Ушел в отрыв. Увеличил (с помощью ассистентов, сам он никогда ни пластилин, ни карандаш в руки не брал) фарфоровую статуэтку украинской мастерицы Оксаны Леонтьевны Жникруп и выставил у Рокфеллер-центра. Кунс настолько плох и безнадежен, что рядом с ним даже Зураб Церетели выглядит как Джанлоренцо Бернини…", — написал Ладо Почхуа.

Кунс ранее сообщил изданию news.artnet.com, что для вдохновения использовал сделанную им в 2015 году фигурку балерины. Художник заявил, что при её создании он вдохновлялся небольшой скульптурой сидящей балерины, найденной в начале века "на российском заводе".

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках 37-го ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, будет установлена скульптурная композиция "Рейган — Горбачев" в честь генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.