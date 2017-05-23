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    Культура

    Скульптора из США обвинили в плагиате работы украинской художницы

    (обновлено: )12320
    Грузинский художник Ладо Почхуа заявил, что американский художник Дефф Кунс скопировал фарфоровую статуэтку юной балерины, которую изготовила украинская художница Оксана Жникруп.
    Скульптура Джеффа Кунса
    Ладо Почхуа, facebook

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Грузинский художник Ладо Почхуа на своей странице в Facebook обвинил известного американского скульптора Джеффа Кунса в плагиате фигуры балерины, установленной возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке.

    По мнению Почхуа, Кунс скопировал фарфоровую статуэтку украинской художницы Оксаны Жникруп, изготовленной в годы работы женщины (1955-1987) на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе.

    Ладо Почхуа, facebook
    Скульптура Джеффа Кунса
    Ладо Почхуа, facebook
    Фарфоровая статуэтка украинской художницы Оксаны Жникруп.

    "Американский урод Джефф Кунс опять отличился. Выбился из стаи негодяев. Ушел в отрыв. Увеличил (с помощью ассистентов, сам он никогда ни пластилин, ни карандаш в руки не брал) фарфоровую статуэтку украинской мастерицы Оксаны Леонтьевны Жникруп и выставил у Рокфеллер-центра. Кунс настолько плох и безнадежен, что рядом с ним даже Зураб Церетели выглядит как Джанлоренцо Бернини…", — написал Ладо Почхуа.

    Кунс ранее сообщил изданию news.artnet.com, что для вдохновения использовал сделанную им в 2015 году фигурку балерины. Художник заявил, что при её создании он вдохновлялся небольшой скульптурой сидящей балерины, найденной в начале века "на российском заводе".

    Ранее сообщалось, что в Москве в рамках 37-го ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, будет установлена скульптурная композиция "Рейган — Горбачев" в честь генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

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