Drake стал лучшим артистом года по версии журнала Billboard Music Awards

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Канадский хип-хоп исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake) получил премию "Лучший артист года" журнала Billboard Music Awards.

Как отмечает журнал, Drake получил 13 наград журнала, побив рекорд Адель в 12 премий.

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Среди номинантов на премию были еще девять исполнителей, в том числе Адель, Бейонсе, Рианна и Джастин Бибер. Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе.

Напомним, британская певица Адель завоевала еще одну награду "Грэмми" в категории "Лучший альбом года".