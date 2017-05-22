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    Культура

    Drake стал лучшим артистом года по версии журнала Billboard Music Awards

    (обновлено: )30
    Среди номинантов на премию были еще девять исполнителей, в том числе Адель, Бейонсе, Рианна и Джастин Бибер. Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе. Drake получил 13 наград журнала, побив рекорд Адель в 12 премий.
    Канадский хип-хоп исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake)
    wikipedia

    МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Канадский хип-хоп исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake) получил премию "Лучший артист года" журнала Billboard Music Awards.

    Как отмечает журнал, Drake получил 13 наград журнала, побив рекорд Адель в 12 премий.

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    Среди номинантов на премию были еще девять исполнителей, в том числе Адель, Бейонсе, Рианна и Джастин Бибер. Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе.

    Напомним, британская певица Адель завоевала еще одну награду "Грэмми" в категории "Лучший альбом года".

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