Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть собранные на ее лечение деньги

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Перовский суд Москвы принял решение о взыскании 21,6 миллиона рублей ($375,8 тыс.) с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда", передает РИА Новости.

Суд привлек в качестве соответчиков по делу родителей Фриске и несовершеннолетнего сына в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева.

"Суд постановил: иск удовлетворить, взыскать с ответчиков солидарно 21 миллион 633 тысячи рублей, а также пошлину в размере 60 тысяч рублей ($1,04 тыс.)", — сказал судья.

По словам представителей "Русфонда", благотворительная организация выделила около 25 миллионов рублей ($435,02 тыс.) на лечение Жанны Фриске, но потрачена была лишь малая часть из указанной суммы. "Русфонд", ссылаясь на условия договор пожертвования, требовал с родственников певицы вернуть 21 миллион 633 тысячи рублей.

Ответчиками по иску являются мать и отец певицы — Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители мужа утверждали, что именно мать певицы обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.

В свою очередь представители "Русфонда" заявили, что деньги не могли пойти на лечение певицы, как утверждают представители ответчиков, как раз из-за того, что они были обналичены Ольгой Фриске за две недели до смерти Жанны.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.