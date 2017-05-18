В Чернигове развернут памятник Хмельницкому спиной к Москве

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Власти Чернигова решили провести работы по реконструкции памятника Богдану Хмельницкому, в ходе которых его развернут спиной к Москве, сообщает пресс-служба горсовета.

Планируется, что в ближайшее время фигуру Хмельницкого развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

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"Именно такой была идея автора этого памятника — известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии. Андрей Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве", — говорится в сообщении.

chernigiv-rada.gov.ua Памятник Хмельницкому в Чернигове в ходе ремонтных работ

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве снесли последний памятник Ленину, который до сих пор оставался незамеченным.