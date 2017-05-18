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    Культура

    В Чернигове развернут памятник Хмельницкому спиной к Москве

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    Обратная декоммунизация в Одессе (145)

    (обновлено: )11804
    По данным пресс-службы горсовета, работы по реконструкции пройдут в ближайшее время. Фигуру гетмана установят лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.
    Памятник Хмельницкому в Чернигове в ходе ремонтных работ
    chernigiv-rada.gov.ua

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Власти Чернигова решили провести работы по реконструкции памятника Богдану Хмельницкому, в ходе которых его развернут спиной к Москве, сообщает пресс-служба горсовета.

    Планируется, что в ближайшее время фигуру Хмельницкого развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

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    "Именно такой была идея автора этого памятника — известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии. Андрей Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве", — говорится в сообщении.

    chernigiv-rada.gov.ua
    Памятник Хмельницкому в Чернигове в ходе ремонтных работ

    Ранее СМИ сообщили, что в Киеве снесли последний памятник Ленину, который до сих пор оставался незамеченным.

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