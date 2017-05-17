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    Лидера группы "Би-2" Леву задержали с наркотиками в Москве - СМИ

    (обновлено: )9310
    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что полицейские действительно задержали на стадионе "Открытие Арена" гражданина с запрещенными веществами, однако в ведомстве не уточнили его имя.
    Певец и музыкант Лева Би-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Полицейские задержали вокалиста российской группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2) на стадионе "Открытие Арена" и изъяли у него марихуану, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Встреча между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" прошла в среду в Москве. "Спартак" 7 мая за три тура до окончания чемпионата России обеспечил себе золотые медали.

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    "Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", — сказал собеседник агентства.

    Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, полицейские действительно задержали на стадионе гражданина с запрещенными веществами, однако в ведомстве не уточнили его имя.

    "В ходе обеспечения охраны общественного порядка на футбольном матче сотрудниками полиции был задержан мужчина, который подозревается в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота. По данному факту проводится проверка", — сказал дежурный офицер.

    В свою очередь директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании.

    "Комментариев не даем. Группа находится в отпуске", — сказал собеседник агентства.

    Накануне сообщалось, что В Николаеве задержали банду наркоторговцев, которую "крышевал" полицейский. 

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