Арка Дружбы народов в Киеве снова стала серой

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Арка Дружбы народов в Киеве снова стал серой, памятнику вернули его прежний вид, сняв разноцветную пленку.

"Да, пленку уже сняли. Организаторов инсталляции обязали это сделать. Они это и сделали. Теперь арка опять стала такой, как была раньше. Если будут предложения по другим арт-инсталляциям, мы будем рассматривать эти предложения. Инсталляция с радугой была временной. Истек срок, и арку вернули в первичное состояние", – сообщила "Сегодня" директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Недавно ее стали окрашивать в цвета радуги.

Однако позже активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.