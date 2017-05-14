наверх
14.05.201718:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Кличко о Евровидении: это был один из лучших конкурсов за всю историю

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (82)

    (обновлено: )8402
    Как отметил Кличко, иностранцы и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в Киеве, и у них остались только положительные эмоции от столицы.
    День Европы
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил волонтеров, которые работали во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, и отметил, что они справились на отлично.

    Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал и его сестра Луиза Собрал
    УНИАН
    Романтика победила шоу. Самые яркие моменты финала Евровидения

    Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

    "Я вчера был в МВЦ и видел вашу работу. И убедился, что вы справились на отлично. Задание было непростым, но нам удалось, объединив усилия, провести конкурс на самом высоком уровне. Благодаря, в частности, и вам, поклонники конкурса смогли увидеть действительно европейский и гостеприимный Киев", — сказал мэр, обращаясь к волонтерам, которые собрались сегодня отметить завершение Евровидения в "Киевской крепости".

    "Поэтому я благодарен каждому из вас за работу, за ваше время и силы и желаю вам успехов! Продолжайте и дальше быть такими же активными, ведь от вас во многом зависит успех Украины", — сказал Кличко.

    Он отметил, что слышал очень хорошие отзывы от гостей Евровидения, "потому что они чувствовали, что о них заботятся". "Как иностранцы, так и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в Киеве, и у них остались только положительные эмоции от нашего города. И это означает, что нам удалось провести один из лучших конкурсов за всю историю Евровидения", — подчеркнул Кличко.

    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко с сыновьями Михаилом и Алексеем
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    День Европы
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым