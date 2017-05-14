Кличко о Евровидении: это был один из лучших конкурсов за всю историю

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил волонтеров, которые работали во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, и отметил, что они справились на отлично.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

"Я вчера был в МВЦ и видел вашу работу. И убедился, что вы справились на отлично. Задание было непростым, но нам удалось, объединив усилия, провести конкурс на самом высоком уровне. Благодаря, в частности, и вам, поклонники конкурса смогли увидеть действительно европейский и гостеприимный Киев", — сказал мэр, обращаясь к волонтерам, которые собрались сегодня отметить завершение Евровидения в "Киевской крепости".

"Поэтому я благодарен каждому из вас за работу, за ваше время и силы и желаю вам успехов! Продолжайте и дальше быть такими же активными, ведь от вас во многом зависит успех Украины", — сказал Кличко.

Он отметил, что слышал очень хорошие отзывы от гостей Евровидения, "потому что они чувствовали, что о них заботятся". "Как иностранцы, так и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в Киеве, и у них остались только положительные эмоции от нашего города. И это означает, что нам удалось провести один из лучших конкурсов за всю историю Евровидения", — подчеркнул Кличко.

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.