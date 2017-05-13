наверх
13.05.201721:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джамала ищет четыре билета на финал Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (62)

    (обновлено: )83
    Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала заверила, что ее просьба относительно билетов на финал Евровидения-2017 совершенно серьезна.
    Джамала
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала разыскивает билеты на сегодняшний финал, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

    Гид по безопасности для туристов на Евровидении
    РИА Новости Украина
    Гид по безопасности для туристов во время Евровидения

    "Куплю 4 билета в фан-зону на Гранд Финал. Пожалуйста. Обещала племянникам. Напишите в приват", — написала певица в соцсетях, заверив, что ее просьба совершенно серьезна.

    Ранее сообщалось, что все билеты на финал Евровидения, а также на последнее неэфирное шоу конкурса, проданы.

    Всего было продано 64 тыс. билетов на 9 шоу песенного конкурса, что превысило прогнозируемые результаты как по количеству проданных билетов, так и по сумме поступлений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Джамала
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев