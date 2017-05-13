Джамала ищет четыре билета на финал Евровидения

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала разыскивает билеты на сегодняшний финал, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

"Куплю 4 билета в фан-зону на Гранд Финал. Пожалуйста. Обещала племянникам. Напишите в приват", — написала певица в соцсетях, заверив, что ее просьба совершенно серьезна.

Ранее сообщалось, что все билеты на финал Евровидения, а также на последнее неэфирное шоу конкурса, проданы.

Всего было продано 64 тыс. билетов на 9 шоу песенного конкурса, что превысило прогнозируемые результаты как по количеству проданных билетов, так и по сумме поступлений.