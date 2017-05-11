За выступление на Евровидении Джамала ничего не получит - продюсер

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2016 Джамала, которой перечислили почти миллион гривен гонорара за выступления на Евровидении-2017, сама ничего не получит.

За три номера, которые она готовила к Евровидению-2017, команда певицы доплачивает. Об этом сообщили продюсер и пиар-менеджер Джамалы Игорь Тарнопольский и Денис Козловский, пишет "Суспільне мовлення".

"Один миллион — это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором — постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику к каждому из этих номеров. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для Евровидения. Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит. А доплачиваем, давай так скажем, сколько тысяч долларов", — сказал Тарнопольский.

Он добавил, что один номер на Евровидении-2016 в Стокгольме стоил Джамале 90 тыс долларов, а в Киеве она выступает с тремя номерами за почти 40 тыс долларов (986 тыс грн — гонорар Джамалы, который прописан в договоре на сайте "Прозорро"). Продюсер объяснил, что певица в процессе подготовки взяла на себя ответственность и заявила, что это ее гонорар. Хотя за эти средства нужно рассчитаться со всеми людьми, которые были задействованы в подготовке. Если бы через систему "Прозорро" подавали бюджет каждого номера певицы отдельно, тогда была бы вероятность, что никаких денег не выделили.

На вопрос, почему команда певицы не расшифровала, куда идут средства, Козловский сказал: "Это не наша информационная политика. Мы не можем выйти с заголовком "Джамала выступит бесплатно на Евровидении и еще доплатит".

Команда Джамалы говорит, что многие люди обижены на певицу из-за этого.

"На "Прозорро" написано, что Джамала более 900 тыс гривен. Для людей это означает, что она приходит, кладет эти деньги в чемодан", — добавил Козловский.