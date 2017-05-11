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    Евровидение-2017: в четверг пройдет второй полуфинал

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    Евровидение-2017. Второй полуфинал (23)

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    Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов. В торой полуфинал стартует в 22.00 в четверг.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве поздно вечером в четверг. 

    Шоу стартует в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Свои конкурсные композиции представят исполнители из 18 стран, которые будут бороться за право выступать в финале. В частности, во втором полуфинале выступят участники от Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

    Выступление Джамалы на первом полуфинале Евровидения-2017. Видео
    Канал на Youtube Eurovision Song Contest
    Первые финалисты Евровидения-2017. Кто и как выступал

    Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов. В финале выступят представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

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    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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