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    Культура

    Лепс попал в список "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (253)

    (обновлено: )66
    Как уточняется на сайте, Григорий Лепс попал в базу "за оправдание российской агрессии, поддержку российского оккупационного режима в Крыму".
    Григорий Лепс
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

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    khoda.gov.ua
    … и высушить. Крым без воды – стратегия возврата территорий

    Напомним, 10 августа 2014 года певец посещал Крым, где дал концерт в Ялте.

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    Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

    Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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