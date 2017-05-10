Лепс попал в список "Миротворца"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

Напомним, 10 августа 2014 года певец посещал Крым, где дал концерт в Ялте.

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Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.