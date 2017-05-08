Юная украинская певица родила первенца

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Известная украинская певица и звезда "Детского Евровидения 2008" Виктория Петрик накануне своего двадцатилетия родила сына.

Петрик скрывала интересное положение и только на днях обнародовала в соцсети фотографию с округлившимся животиком, которую подписала: "Я безумно счастлива и горда что я — мама! Спасибо моему любимому мужу за такое счастье. Это не передать словами то, что я чувствую на самом деле! Мы теперь не просто муж и жена, мы теперь родители".

Виктория Петрик, instagram Сестры-певицы Виктория и Анастасия Петрик

Певица сообщила телеканалу "1+1", что еще 27 марта в роддоме Одессы родила мальчика, его уже окрестили и назвали Давидом, что в переводе означает "любимый".

Ранее сообщалось, что фронтмен группы О.Torvald Женя Галич стал отцом. Напомним, рок-группа О.Torvald будет представлять Украину на Евровидении-2017.

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