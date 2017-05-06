Минкульт прокомментировал информацию об отстранении Киева от Евровидения

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук заявил, что информация о возможном лишении Украины права участвовать в Евровидении на срок до трех лет из-за отказа в допуске на конкурс в Киеве конкурсантки от России является слухами.

По его словам, украинскую сторону официально не уведомили о рассмотрении вопроса о введении санкций.

Ранее новостной портал ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU) допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава Евровидения. Пояснялось, что в качестве принимающей страны Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнила его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой, а Россия нарушила правила Евровидения, поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве. Уточнялось, что устав конкурса предусматривает несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет.

"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года — только слухи. Мы не получали никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", — сказал министр в комментарии сайту Eurovision.ua.

Он добавил, что Украина — это открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей РФ на Евровидении была "очевидной провокацией" против Украины.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.