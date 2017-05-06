Возрождая традиции: в Киеве стартовал лучный турнир Wild Field

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, в Музее национальной архитектуры и быта Пирогово в Киеве стартовал турнир традиционной полевой стрельбы из лука под названием Wild Field, сообщает организатор мероприятия Всемирная Федерация Традиционной Стрельбы из Лука в Украине (WTAF Ukraine).

Как отмечается в сообщении, Wild Field — это турнир в формате филд-Арчери, который является одним из полевых дисциплин, адаптированных под стандарт WTAF Ukraine.

Организаторы турнира обещают "самые неожиданные цели, неизвестные дистанции, необычные и нестандартные условия для стрельбы".

Весь маршрут турнира проложен по пересеченной местности, максимально приближенной к реальным условиям охоты и позволяет проверить свои навыки по стрельбе по мишеням.

Напомним, в прошлом году в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины прошел большой турнир лучников.