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    Культура

    Возрождая традиции: в Киеве стартовал лучный турнир Wild Field

    (обновлено: )33
    Весь маршрут турнира проложен по пересеченной местности, максимально приближенной к реальным условиям охоты и позволяет проверить свои навыки по стрельбе по мишеням.
    Большой турнир традиционных лучников в Киеве
    Facebook WTAF UKRAINE

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, в Музее национальной архитектуры и быта Пирогово в Киеве стартовал турнир традиционной полевой стрельбы из лука под названием Wild Field, сообщает организатор мероприятия Всемирная Федерация Традиционной Стрельбы из Лука в Украине (WTAF Ukraine).

    Большой турнир традиционных лучников в Киеве
    Facebook WTAF UKRAINE
    Большой турнир традиционных лучников в Киеве

    Как отмечается в сообщении, Wild Field — это турнир в формате филд-Арчери, который является одним из полевых дисциплин, адаптированных под стандарт WTAF Ukraine.

    Организаторы турнира обещают "самые неожиданные цели, неизвестные дистанции, необычные и нестандартные условия для стрельбы".

    Весь маршрут турнира проложен по пересеченной местности, максимально приближенной к реальным условиям охоты и позволяет проверить свои навыки по стрельбе по мишеням.

    Напомним, в прошлом году в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины прошел большой турнир лучников.

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