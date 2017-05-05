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    Культура

    Курт Рассел и Голди Хоун получили именные звезды на "Аллее славы"

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    Рассел и Хоун состоят в гражданском браке более 30 лет, впервые встретившись еще в 1968 году. На чествовании присутствовали дочь Хоун актриса Кейт Хадсон и режиссер Квентин Тарантино, в фильмах которого неоднократно снимался Рассел.
    Курт Рассел и Голди Хоун
    REUTERS Mario Anzuoni

    МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голливудская пара Курт Рассел и Голди Хоун получили именные звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

    Рассел и Хоун состоят в гражданском браке более 30 лет, впервые встретившись еще в 1968 году. На чествовании присутствовали дочь Хоун актриса Кейт Хадсон и режиссер Квентин Тарантино, в фильмах которого неоднократно снимался Рассел.

    REUTERS Mario Anzuoni
    Курт Рассел и Голди Хоун

    "Как будто мы только что поженились. Мы еще никогда не бывали вдвоем на такой церемонии", — пошутила 71-летняя Хоун, слова которой приводит газета Telegraph.

    "Я тебе обязан всей своей жизнью", — заявил в свою очередь 66-летний Рассел.

    В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

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