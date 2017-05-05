МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Голливудская пара Курт Рассел и Голди Хоун получили именные звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

Рассел и Хоун состоят в гражданском браке более 30 лет, впервые встретившись еще в 1968 году. На чествовании присутствовали дочь Хоун актриса Кейт Хадсон и режиссер Квентин Тарантино, в фильмах которого неоднократно снимался Рассел.

REUTERS Mario Anzuoni Курт Рассел и Голди Хоун

"Как будто мы только что поженились. Мы еще никогда не бывали вдвоем на такой церемонии", — пошутила 71-летняя Хоун, слова которой приводит газета Telegraph.

"Я тебе обязан всей своей жизнью", — заявил в свою очередь 66-летний Рассел.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.