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    Выступавший в Крыму музыкант "Дельфин" собирается с концертом в Киев

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (245)

    (обновлено: )4801
    По данным СМИ, в конце февраля "Дельфин" выступил с концертами в Симферополе и Севастополе. Концерт артиста в украинской столице запланирован на 29 июня в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 28 июня по 2 июля.
    Певец Андрей Лысиков (Дельфин). Архивное фото
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    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Российский музыкант Андрей Лысиков (известен под творческим псевдонимом "Дельфин"), который ранее нарушил украинское законодательство по пересечению границы, въехав в Крым с территории России, намерен выступить в Киеве. Об этом свидетельствует расписание концертов на официальном сайте артиста.

    По данным СМИ, в конце февраля "Дельфин" выступил с концертами в Симферополе и Севастополе.

    Стас Пьеха
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    Концерт артиста в украинской столице запланирован на 29 июня в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 28 июня по 2 июля.

    Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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