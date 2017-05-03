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    Культура

    Чак Норрис приедет в Украину - СМИ

    (обновлено: )18001
    Чак Норрис лично подтвердил намерения о визите в Украину, он посетит Ровно. Актер приедет в июне на Международную миссионерскую конференцию.
    Чак Норрис
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Известный американский актер Чак Норрис в июне приедет в Украину, он посетит Ровно, сообщает radiotrek.rv.ua.

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    Сообщается, что актер приедет на Международную миссионерскую конференцию. Приезд актера подтвердил руководитель Христианской миссии милосердия "Добрый Самарянин" Владимир Борискевич.

    По его словам, Чак Норрис лично подтвердил намерения о визите в Ровно.

    "Он дал добро, да. Он был приглашен во многие страны мира, но его желание было в первую очередь посетить Украину. Здесь будут представители многих стран мира, ориентировочно 300 человек только из-за рубежа", — отметил Борискевич.

    Между тем, как сообщалось ранее, данные другого американского актера Стивена Сигала, получившего в ноябре прошлого года гражданство РФ, были внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

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