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    Культура

    "Интеру" запретили показывать сериал про оборону Ленинграда

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (242)

    (обновлено: )212111
    По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов "Интер", который часто подвергается критике, планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий "Танкист", который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года.
    Кадр из сериала Танкист
    из открытых источников

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новостис Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать украинскому телеканалу "Интер" прокатное удостоверение на показ сериала "Танкист" из-за его российского производства, сообщает глава Госкино Филипп Ильенко в среду на своей стране в Facebook.

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    "Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", — написал Ильенко.

    По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов "Интер", который часто подвергается критике, планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий "Танкист", который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года. СМИ пишут, что сериал является российско-белорусским, снят был в Белоруссии.

    В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

    Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.

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