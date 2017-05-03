"Интеру" запретили показывать сериал про оборону Ленинграда

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новостис Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать украинскому телеканалу "Интер" прокатное удостоверение на показ сериала "Танкист" из-за его российского производства, сообщает глава Госкино Филипп Ильенко в среду на своей стране в Facebook.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", — написал Ильенко.

По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов "Интер", который часто подвергается критике, планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий "Танкист", который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года. СМИ пишут, что сериал является российско-белорусским, снят был в Белоруссии.

В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.