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    Культура

    В Киеве нашли древнеегипетскую мумию

    (обновлено: )267
    По данным Министерства культуры, экспонаты ранее хранились в Церковно-археологическом музее, потому находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской Лавре.
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Древнеегипетская мумия обнаружена во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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    Universal Pictures/youtube
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    "Впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких интереснейших экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХIХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, потому находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской Лавре", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище, и только сейчас были найдены. Сейчас коллекция Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких каноп (греч. Κάνωβος лат. Canopus — погребальных сосудов для внутренних органов).

    Презентация коллекции состоится 5 мая.

    Ранее сообщалось о выходе нового трейлера фильма "Мумия".

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