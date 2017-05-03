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    Культура

    Известный гитарист умер во время своего концерта

    (обновлено: )107
    Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни "Turn on Your Lovelight". Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.
    Брюс Хэмптон
    wikipedia

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

    Борис Олейник
    УНИАН
    Легендарный поэт Борис Олийнык: кадры из жизни

    Музыканту стало плохо на сцене Fox Theater, пишет ВВС.

    Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни "Turn on Your Lovelight".

    Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

    Напомним, Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

    Напомним, 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома) скончался поэт Евгений Евтушенко.

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