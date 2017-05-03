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    Культура

    Обладатель "Грэмми" латиноамериканский певец Луис Мигель арестован в США

    (обновлено: )38
    Арест был произведен по делу о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате его экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной выдачи ордера на арест стала третья подряд неявка певца для дачи показаний.
    Латиноамериканский певец Луис Мигель
    @Excelsior

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Известный латиноамериканский певец Луис Мигель был арестован в американском Лос-Анджелесе, сообщает во вторник портал Excelsior.

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    Речь идет о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате его экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной выдачи ордера на арест стала третья подряд неявка певца для дачи показаний.

    В итоге исполнитель сам пришел в суд через две недели после того, как был выдан ордер на его арест, и остался под стражей.

    Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит прозвище Солнце Мексики. За свою карьеру он девять раз становился обладателем наград премии "Грэмми".

    Ранее сообщалось, что российский певец, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в подмосковный клинический госпиталь "Лапино" в тяжелом состоянии.

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