Обладатель "Грэмми" латиноамериканский певец Луис Мигель арестован в США

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Известный латиноамериканский певец Луис Мигель был арестован в американском Лос-Анджелесе, сообщает во вторник портал Excelsior.

Речь идет о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате его экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной выдачи ордера на арест стала третья подряд неявка певца для дачи показаний.

В итоге исполнитель сам пришел в суд через две недели после того, как был выдан ордер на его арест, и остался под стражей.

Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит прозвище Солнце Мексики. За свою карьеру он девять раз становился обладателем наград премии "Грэмми".

Ранее сообщалось, что российский певец, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в подмосковный клинический госпиталь "Лапино" в тяжелом состоянии.