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    Культура

    Названа дата прощания с поэтом Борисом Олийныком

    (обновлено: )29
    Всенощное бдение пройдет 2 мая в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры, а 3 мая - церемония прощания в клубе Кабмина. В среду его похоронят на Байковом кладбище.
    Борис Олийнык
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинского поэта Бориса Олийныка похоронят 3 мая на Байковом кладбище в Киеве, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства культуры на своей странице в Facebook.

    Борис Олейник
    УНИАН
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    Согласно сообщению, 2 мая с 19:00 будет проходить поминальное богослужение (всенощное бдение) в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры, а на следующий день с 9:00 до 9:45 — панихида.

    С 10:30 по 13:00 пройдет церемония прощания в клубе Кабмина.

    "14:00 — захоронение на Байковом кладбище", — говорится в сообщении.

    Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

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