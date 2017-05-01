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    Путин наградил Киркорова за развитие эстрадного искусства

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    Согласно сообщению пресс-службы кремля, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
    Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского певца Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

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    Ранее президент направил поздравительную телеграмму артисту по случаю его 50-летнего юбилея.

    "Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", — говорится в сообщении.

    Ранее Киркоров объявил о намерении уйти из большого шоу-бизнеса и посвятить себя реализации проектов.

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