Путин наградил Киркорова за развитие эстрадного искусства

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского певца Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

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Ранее президент направил поздравительную телеграмму артисту по случаю его 50-летнего юбилея.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", — говорится в сообщении.

Ранее Киркоров объявил о намерении уйти из большого шоу-бизнеса и посвятить себя реализации проектов.