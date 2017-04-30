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    Культура

    Филиппу Киркорову исполнилось 50 лет

    (обновлено: )72
    Президент России Владимир Путин поздравил исполнителя с днем рождения: "Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства".
    Певец Филипп Киркоров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье российский певец, народный артист РФ Филипп Киркоров отмечает 50-летний юбилей.

    Певец Филипп Киркоров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    За многие годы своего творчества Киркоров смог стать рекордсменом среди всех российских знаменитостей, выпустив 17 студийных альбомов и получив огромное множество всевозможных званий, наград и премий.

    Президент России Владимир Путин поздравил исполнителя с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

    "Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", — говорится в телеграмме.

    Напомним, в марте Киркоров объявил о намерении уйти из большого шоу-бизнеса и посвятить себя реализации проектов. Об этом артист заявил на презентации своего нового клипа.

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