Песня украинской группы попала в сериал "Фарго"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Песня "Шо з-под дуба" известной украинской этно-хаос группы "ДахаБраха" попала в саундтрек к сериалу "Фарго".

Как сообщает hromadske.ua, песню можна услышать во второй серии третьего сезона.

Напомним, сериал "Фарго" поставлен по одноименному культовому фильму братьев Коэнов. В новом сезоне сериала, продюсерами которого выступают те же Коэны, играет Юэн МакГрегор. Сезон стартовал 19 апреля.

"ДахаБраха" появилась в Украине в нулевых. Организатором, художественным руководителем группы является режиссер и драматург Влад Троицкий.

Ранее стала известна точная дата премьеры нового сезона сериала "Игра престолов".