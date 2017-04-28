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    Культура

    Песня украинской группы попала в сериал "Фарго"

    (обновлено: )9110
    Трек "Шо з-под дуба" из альбома "Ягудки" можно услышать во второй серии третьего сезона сериала, поставленному по культовому фильму братьев Коэнов. Новый сезон стартовал 19 апреля.
    Группа ДахаБраха
    dakhabrakha.com.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Песня "Шо з-под дуба" известной украинской этно-хаос группы "ДахаБраха" попала в саундтрек к сериалу "Фарго".

    Как сообщает hromadske.ua, песню можна услышать во второй серии третьего сезона.

    Напомним, сериал "Фарго" поставлен по одноименному культовому фильму братьев Коэнов. В новом сезоне сериала, продюсерами которого выступают те же Коэны, играет Юэн МакГрегор. Сезон стартовал 19 апреля.

    "ДахаБраха" появилась в Украине в нулевых. Организатором, художественным руководителем группы является режиссер и драматург Влад Троицкий.

    Ранее стала известна точная дата премьеры нового сезона сериала "Игра престолов".

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