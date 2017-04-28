СБУ позволила Аллегровой ездить в Украину после концертов в Крыму

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пока не принимала решений о запрете на въезд на территорию страны российской певице Ирине Аллегровой, которая с концертами посетила Крым после присоединения к России. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на спецслужбу.

"Компетентными подразделениями на ваш запрос от 24 апреля сообщаем: органами СБУ решение о запрете въезда в Украину указанной вами личности не принималось", — говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания.

Как отмечается, Аллегрова еще в 2015 году выступала в Ялте на празднике "День России". Также Аллегрова посещала Крым в 2017 году.

Ранее в базу сайта "Миротворец" попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова. Сообщалось также, что в базу сайта попал и российский певец Александр Маршал.

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