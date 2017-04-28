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    Культура

    Лоза попал в базу данных "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (234)

    (обновлено: )14004
    На сайте "Миротворца" также опубликованы данные российской певицы Дианы Гурцкой. Российских артистов внесли в базу за концертную деятельность в Крыму.
    Юрий Лоза
    facebook.com/Юрий Лоза

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные о российских исполнителях Диане Гурцкой и Юрии Лозе.

    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скандальная база "Миротворца": российские артисты под прицелом

    Как указано на сайте, Гурцкая попала в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные Юрия Лозы внесли в базу, в том числе, с формулировкой за "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте приводятся фотографии выступления исполнителей в Крыму.

    Ранее в базу "Миротворца" попали российский рэпер Баста, певица Нюша, американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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