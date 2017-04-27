Аль Пачино отметил свое 77-летие в компании 37-летней возлюбленной

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Аль Пачино отметил свое 77-летие в Мексике в компании 37-летней возлюбленной Люсилы Солы, сообщает The Sun.

Splash News Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы

По данным издания, пара романтично проводила время на пляже. Папарацци удалось запечатлеть, как Аль Пачино прогуливается, взявшись за руки с аргентинской актрисой.

Splash News Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы

По данным СМИ, известный актер живет с Солой в гражданском браке. Они состоят в отношениях уже семь лет.

Аль Пачино никогда не был официально женат, но у него есть трое детей. В 1989 году преподаватель актерского мастерства Джен Тэррант родила ему дочь — Джулию Марию Пачино. В январе 2001 году у Пачино и его подруги актрисы Беверли Д'Анджело родились близнецы — сын Антон и дочь Оливия.