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    Культура

    Аль Пачино отметил свое 77-летие в компании 37-летней возлюбленной

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    По данным СМИ, известный актер, который до этого ни разу не был женат, живет с Солой в гражданском браке. Аль Пачино состоит в отношениях с аргентинской актрисой уже семь лет.
    Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы
    Splash News

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Аль Пачино отметил свое 77-летие в Мексике в компании 37-летней возлюбленной Люсилы Солы, сообщает The Sun.

    Splash News
    Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы

    По данным издания, пара романтично проводила время на пляже. Папарацци удалось запечатлеть, как Аль Пачино прогуливается, взявшись за руки с аргентинской актрисой.

    Splash News
    Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы

    По данным СМИ, известный актер живет с Солой в гражданском браке. Они состоят в отношениях уже семь лет.

    Аль Пачино никогда не был официально женат, но у него есть трое детей. В 1989 году преподаватель актерского мастерства Джен Тэррант родила ему дочь — Джулию Марию Пачино. В январе 2001 году у Пачино и его подруги актрисы Беверли Д'Анджело родились близнецы — сын Антон и дочь Оливия.

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