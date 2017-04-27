Выдающийся танцор Михаил Барышников получил гражданство Латвии

Ilmars ZNOTINS / AFP

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сейм Латвии постановил предоставить за особые заслуги выдающемуся танцору Михаилу Барышникову гражданство республики, передает в четверг агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Сейм постановил предоставить Михаилу Барышникову гражданство Латвии за особые заслуги. Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в сейм подали представители всех парламентских фракций, решение было принято единогласно", — говорится в сообщении.

Артист имеет гражданство США, а в этой стране и в Латвии разрешено двойное гражданство. В Латвии Барышников родился.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".

Ранее в Верховной Раде Украины предложили запретить предоставлять украинское гражданство гражданам государства, которое признано "страной-агрессором". В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.