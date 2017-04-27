Гайтана впервые станет мамой

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Гайтана готовится впервые стать мамой.

38-летняя певица рассекретила свое "интересное" положение на премьере научно-фантастического фильма "Сфера" в Киеве.

lady.tsn.ua Певица Гайтана

lady.tsn.ua Певица Гайтана

Гайтана пришла на премьеру в элегантном обтягивающем платье в пол, эффектно подчеркивающем округлившийся животик артистки.

Сопровождал Гайтану ее возлюбленный.

Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Екатерина Бужинская в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку.