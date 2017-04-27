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    Культура

    Гайтана впервые станет мамой

    (обновлено: )163
    Певица Гайтана и отец ее будущего ребенка пришли на премьеру научно-фантастического фильма "Сфера", которая состоялась в одном из кинотеатров Киева.
    Певица Гайтана
    lady.tsn.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Гайтана готовится впервые стать мамой.

    38-летняя певица рассекретила свое "интересное" положение на премьере научно-фантастического фильма "Сфера" в Киеве.

    lady.tsn.ua
    Певица Гайтана
    lady.tsn.ua
    Певица Гайтана

    Гайтана пришла на премьеру в элегантном обтягивающем платье в пол, эффектно подчеркивающем округлившийся животик артистки.

    Сопровождал Гайтану ее возлюбленный.

    Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Екатерина Бужинская в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку.

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