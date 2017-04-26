Умер режиссер "Молчания ягнят" и "Филадельфии" Джонатан Демме

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Известный режиссер Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни, сообщает портал Deadline.

По данным сайта Indiewire, ссылающегося на близкий к семье режиссера источник, Демме скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, Демми попал в полнометражное кино, работая на продюсера эксплуатационного кино Роджера Кормана в период с 1971 по 1976 годы в качестве сопродюсера и соавтора сценария. Далее он выступил режиссёром трёх фильмов для студии Кормана New World.

Его фильм 1980 года "Мелвин и Говард" не вышел в широкий прокат, но получил одобрение критиков, и позволил режиссёру подписать контракт на съёмки Голди Хоун и Курта Рассела в фильме "Дополнительная смена".

Демме завоевал награду "Оскар" в 1992 году в качестве лучшего режиссера за фильм "Молчание ягнят" о хитроумном маньяке Ганнибале Лекторе. Фильм взял победил в пяти главных категориях.

Популярными стали также его фильмы "Филадельфия", за который Том Хэнкс получил свой "Оскар" и номинированный на "Оскар" фильм "То, что ты делаешь".