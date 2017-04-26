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    Культура

    Умер режиссер "Молчания ягнят" и "Филадельфии" Джонатан Демме

    (обновлено: )24
    Близкий к семье режиссера источник сообщил СМИ, что Демме скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы.
    Джонатан Демме
    wikipedia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Известный режиссер Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни, сообщает портал Deadline.

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    По данным сайта Indiewire, ссылающегося на близкий к семье режиссера источник, Демме скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы.

    Напомним, Демми попал в полнометражное кино, работая на продюсера эксплуатационного кино Роджера Кормана в период с 1971 по 1976 годы в качестве сопродюсера и соавтора сценария. Далее он выступил режиссёром трёх фильмов для студии Кормана New World.

    Его фильм 1980 года "Мелвин и Говард" не вышел в широкий прокат, но получил одобрение критиков, и позволил режиссёру подписать контракт на съёмки Голди Хоун и Курта Рассела в фильме "Дополнительная смена".

    Демме завоевал награду "Оскар" в 1992 году в качестве лучшего режиссера за фильм "Молчание ягнят" о хитроумном маньяке Ганнибале Лекторе. Фильм взял победил в пяти главных категориях.

    Популярными стали также его фильмы "Филадельфия", за который Том Хэнкс получил свой "Оскар" и номинированный на "Оскар" фильм "То, что ты делаешь".

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