Умерла известная ведущая программы "На добраніч, діти" Надежда Батурина

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На 89-ом году жизни умерла украинская актриса, ведущая передачи "На добраніч, діти" Надежда Батурина, сообщается пресс-служба Академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

"Ее любили все – от мала до велика. Малыши обожали трогательную тетю Надю за теплоту и искренность, за то, что многие годы каждую среду она сама приходила к ним в дом с экрана телевизора и вместе с Буратино рассказывала сказки на ночь. Взрослые любовались ее царственной, грациозной женской красотой и восхищались актерским талантом. А партнеры и режиссеры любили ее за неиссякаемый юмор, талант рассказчицы и беззаветную преданность профессии", — говорится в сообщении в Facebook.

Батурина родилась 26 ноября 1928 года в Николаеве. В период 1947 – 1951 гг. закончила Одесский государственный университет им. И.Мечникова, филологический факультет. В 1955 г. закончила Школу-студию при Одесском театре Советской Армии.

Выступала как режиссер-постановщик ряда спектаклей в театре Леси Украинки и театре "Созвездие".

Театр имени Леси Украинки Надежда Батурина

Ранее сообщалось, что в столице неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки.