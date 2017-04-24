Актер из сериала "Интерны" погиб в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи в Москве устанавливают обстоятельства гибели мужчины, который в понедельник скончался в больнице после падения с высоты, сообщает столичный главк СК России.

"Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался", — сообщает пресс-служба СК, не уточняя личности погибшего.

По информации источника в правоохранительных органах Москвы, погибшим является гражданин США Казимир Лиске — актер, снявшийся, в частности, в одной из серий популярного сериала "Интерны". Лиске жил в Москве с женой и ребенком.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, правоохранители опрашивают родственников и очевидцы случившегося.

Ранее сообщалось, что российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве и остался жив.