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    Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали "пропасть"

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    Фотографии еще неоконченой инсталяции общественной организации "КрымSOS", над созданием которой работает выходец из Крыма, уже появились в интернете.
    Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали пропасть
    Facebook Reyana Bakşış

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Активисты организации "КрымSOS" создали возле ограды посольства Российской Федерации 3D рисунок-инсталляцию, который изображает глубокую и туманную пропасть.

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    Как сообщает агентство "Крымские новости", таким образом проходит подготовка к традиционной ежемесячной акции "Где Эрвин?". 

    "Рисунок символизирует работу репрессивной машины РФ, которая безосновательно бросает человеческие жизни в "глубокую пропасть". Туман же — сознательное бездействие в поиске пропавших без вести людей в Крыму, среди которых большое количество крымских татар", — говорится в сообщении.

    Акция "Где Эрвин?" в поддержку крымского татарина Эрвина Ибрагимова, пропавшего в Крыму в мае 2016 года, впервые прошла 25 июля прошлого года. С тех пор она ежемесячно проводится активистами общественных организаций. Таким образом, они обращаются к российским властям с вопросом о местонахождении пропавших крымских татар и требуют расследования исчезновений.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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