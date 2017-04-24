Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали "пропасть"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Активисты организации "КрымSOS" создали возле ограды посольства Российской Федерации 3D рисунок-инсталляцию, который изображает глубокую и туманную пропасть.

Как сообщает агентство "Крымские новости", таким образом проходит подготовка к традиционной ежемесячной акции "Где Эрвин?".

"Рисунок символизирует работу репрессивной машины РФ, которая безосновательно бросает человеческие жизни в "глубокую пропасть". Туман же — сознательное бездействие в поиске пропавших без вести людей в Крыму, среди которых большое количество крымских татар", — говорится в сообщении.

Акция "Где Эрвин?" в поддержку крымского татарина Эрвина Ибрагимова, пропавшего в Крыму в мае 2016 года, впервые прошла 25 июля прошлого года. С тех пор она ежемесячно проводится активистами общественных организаций. Таким образом, они обращаются к российским властям с вопросом о местонахождении пропавших крымских татар и требуют расследования исчезновений.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.