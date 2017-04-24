Настоятель УПЦ КП назвал триумф священника на "Голосе" плевком на могилы солдат

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин раскритиковал победу священника Александра Клименко на музыкальном телешоу "Голос страны". Он назвал триумф протоиерея "верблюжим плевком на могилы солдат" в Facebook.

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"Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны — это не просто когнитивный диссонанс", — подчеркнул Дедюхин.

Он объявил Клименко "ватником-антимайдановцем, который работает попом в церкви-оккупанте".

Напомним, победителем украинского музыкального шоу "Голос страны" стал 33-летний протоиерей Александр Клименко.