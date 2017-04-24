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    Культура

    Настоятель УПЦ КП назвал триумф священника на "Голосе" плевком на могилы солдат

    (обновлено: )463116
    Настоятель УПЦ КП отметил, что победа "московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны — это не просто когнитивный диссонанс". Он объявил Клименко "ватником-антимайдановцем, который работает попом в церкви-оккупанте".
    Александр Клименко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин раскритиковал победу священника Александра Клименко на музыкальном телешоу "Голос страны". Он назвал триумф протоиерея "верблюжим плевком на могилы солдат" в Facebook.

    Смотрите также: Победителем "Голоса" стал священник УПЦ МП

    "Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны — это не просто когнитивный диссонанс", — подчеркнул Дедюхин.

    Он объявил Клименко "ватником-антимайдановцем, который работает попом в церкви-оккупанте".

    Напомним, победителем украинского музыкального шоу "Голос страны" стал 33-летний протоиерей Александр Клименко.

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