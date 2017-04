Актриса Барбра Стрейзанд отмечает в понедельник 75-летие

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбра Стрейзанд (Barbra Streisand), полное имя Барбара Джоан Стрейзанд (Barbara Joan Streisand), родилась 24 апреля 1942 года в Нью-Йорке. Ее мать Диана, урожденная Ида Розен, была певицей, позже работала секретарем в школе. Отец Эмануэль Стрейзанд — учитель, скончался, когда дочери исполнилось 15 месяцев.

В 1959 году, будучи школьницей, она дебютировала как актриса в театре. В 1960-е начала выступать как певица, играла в театральных мюзиклах. В 1963 году записала первую пластинку.

Стрейзанд решила сделать ставку на оригинальность, появляясь на сцене в экзотических нарядах. Она также выбросила одну букву из своего имени Барбара и стала Барброй.

Успех мюзикла "Смешная девчонка" на театральной сцене (по мемуарам звезды Бродвея Фанни Брайс) с ее участием привел Стрейзанд к дебюту в этой же заглавной роли в одноименном фильме (Funny Girl, 1968) Уильяма Уайлера. За роль в этой картине Барбра Стрейзанд получила премию "Оскар ". Барбра играла не столько Фанни Брайс, сколько саму себя — нескладную девчонку, проложившую себе путь талантом клоунессы. В 1975 году режиссер Герберт Росс поставил продолжение этой истории — "Смешная леди" (Funny Lady).

Актриса снималась в музыкальных фильмах "Хелло, Долли!" (Hello, Dolly!, 1969), "В ясный день увидишь вечность" (On a Clear Day You Can See Forever, 1970), "Встреча двух сердец" (Way We Were, 1973), комедиях "Филин и кошечка" (Owl and the Pussycat, 1970), "В чем дело, Док?" (What's Up, Doc?, 1972), "Все ради Пита" (For Pete's Sake, 1974).

В фильме "Звезда родилась!" (Star Is Born, 1976) она сыграла главную роль и выступила продюсером картины. Ее песня Evergreen, написанная для этой картины, была отмечена премией Американской киноакадемиии.

В качестве режиссера Стрейзанд дебютировала в 1983 году фильмом "Йентл" (Yentl), где она выступила и как сценарист. Картина завоевала пять номинаций на "Оскар" и получила две премии "Золотой глобус" — за лучшую режиссуру и как лучший мюзикл.

Ее следующая режиссерская работа "Повелитель приливов" (Prince of Tides, 1991) получила семь номинаций на "Оскар".

В 1996 году Стрейзанд сняла фильм "У зеркала два лица" (Mirror Has Two Faces).

Во всех своих картинах она исполнила главные роли, изменив с годами свое амплуа. Теперь героиня Стрейзанд – интеллектуалка, женщина, которой не очень везет в любви, но в то же время она изо всех сил стремится к этому чувству.

В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в комедиях "Знакомство с Факерами" (Meet the Fockers, 2004) и "Знакомство с Факерами 2" (Little Fockers, 2010), "Проклятие моей матери" (Guild Trip, 2012).

Помимо собственных картин, она продюсировала фильмы "Чокнутая" (Nuts, 1987), "Молчи и служи" (Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story, 1995), "Фрэнки и Хейзел" (Frankie & Hazel, 2000), "Список Вариана (Varian's War, 2001) и др.

Как певица Барбра Стрейзанд записала 52 золотых альбома, 31 платиновый альбом, 13 мультиплатиновых альбомов. Ее два альбома последних лет Partners и Encore: Movie Partners Sing Broadway вошли в Billboard 200 под номером 1.

Как автор и фотограф Стрейзанд выпустила книгу "Моя страсть к дизайну".

Барбра Стрейзанд считается одной из успешных женщин шоу-бизнеса.

По данным Forbes на 2016 год, ее состояние составляет 370 миллионов долларов. Она занимает третью позицию в рейтинге Forbes "Самые состоятельные женщины-музыканты США" за 2016 год, находится на 38-м месте в рейтинге "Самые богатые женщины Америки-2016".

Стрейзанд является лауреатом таких престижных премий, как "Оскар" (1969, 1977 — две), "Золотой глобус" (1969, 1970, 1971, 1975, 1977 (три), 1978, 1984, 2000), "Эмми" (1965, 1995 (две), 2001) и других.

В 1976 году она была удостоена "звезды" на Аллее Славы в Голливуде.

Награждена французским орденом Почетного легиона, национальной медалью США в области искусств.

В ноябре 2015 года президент США Барак Обама вручил ей президентскую медаль Свободы.

Почетный доктор искусств и гуманитарных наук Брандейского университета, почетный доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме.

Барбра Стрейзанд с 1998 года замужем за актером и режиссером Джеймсом Бролином. От первого мужа актера Эллиотта Гулда у нее есть сын Джейсон Гулд, который играл в фильме Стрейзанд "Повелитель приливов" (1991).