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    Культура

    Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории

    (обновлено: )25
    Предприниматель, который будет финансировать съемки, считает, что "фильм переведут на более чем 100 языков, и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру".
    Съемки фильма. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории, сообщает телеканал CNN.

    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма Полина. Видео
    Канал Polina Movie на Youtube
    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

    Бюджет его составит более 150 миллионов долларов, в основу сюжета ляжет всемирно известный эпос "Махабхарата", 

    "Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, этот фильм переведут на более чем 100 языков, и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру", — заявил предприниматель Рагурам Шетти, который будет финансировать съемки.

    Фильм под названием "Рандамужам" будет снят при участии как индийских звезд, так и известных актеров из Голливуда.

    Хотя по меркам американской киноиндустрии бюджет картины довольно скромный, для индийского кинематографа сумма является заоблачной.

    В среднем съемки картины обходятся индийским продюсерам в 25 миллионов долларов. Предыдущий рекорд был поставлен фантастическим блокбастером "Бахубали", производство которого обошлось в 65 миллионов долларов.

    Напомним, в 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов.

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