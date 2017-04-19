КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Индия снимет самый дорогой фильм в своей истории, сообщает телеканал CNN.

Бюджет его составит более 150 миллионов долларов, в основу сюжета ляжет всемирно известный эпос "Махабхарата",

"Я верю, что этот фильм не только установит новые глобальные стандарты… Я уверен, этот фильм переведут на более чем 100 языков, и что его посмотрят более трех миллиардов людей по всему миру", — заявил предприниматель Рагурам Шетти, который будет финансировать съемки.

Фильм под названием "Рандамужам" будет снят при участии как индийских звезд, так и известных актеров из Голливуда.

Хотя по меркам американской киноиндустрии бюджет картины довольно скромный, для индийского кинематографа сумма является заоблачной.

В среднем съемки картины обходятся индийским продюсерам в 25 миллионов долларов. Предыдущий рекорд был поставлен фантастическим блокбастером "Бахубали", производство которого обошлось в 65 миллионов долларов.

Напомним, в 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов.