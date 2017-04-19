Джуд Лоу сыграет в криминально-эротическом спектакле

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский актер Джуд Лоу сыграет в спектакле "Одержимость", который обещает стать одним из главных театральных событий года в Лондоне.

Мировая премьера "Одержимости" — спектакля, поставленного по мотивам одноименного фильма Лукино Висконти 1943 года, — состоится уже в среду вечером в театре Барбикан. Сюжет фильма Висконти, в свою очередь, основан на знаменитом криминально-эротическом романе Джеймса Кейна "Почтальон звонит дважды". Лоу сыграет красавца-авантюриста Джино, вместе со своей возлюбленной осуществляющего убийство ее мужа, в постановке голландского режиссера Иво ван Хова – лауреата престижных театральных премий Лоуренса Оливье и "Тони". Сыграют в спектакле трое британских и трое голландских актеров.

В Лондоне "Одержимость" можно будет увидеть до 20 мая, после чего спектакль отправится на гастроли в Вену (31 мая – 3 июня), в Амстердам (8-18 июня) и в Люксембург (23-25 июня).

Ранее вышел трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи, в котором снялся Джул Лоу.