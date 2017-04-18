Суд в США выдал ордер на арест известного латиноамериканского певца

КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Суд Лос-Анджелеса выдал в понедельник ордер на арест одного из самых известных исполнителей Латинской Америки мексиканца Луиса Мигеля, сообщает Univision.

Согласно сообщению, речь идет о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной решения суда стала третья подряд неявка певца для дачи показаний.

Адвокаты пытались попросить дать им еще несколько дней для обеспечения явки Мигеля, но суд был непреклонен, и теперь знаменитому исполнителю грозит арест на территории США.

Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит ласковое прозвище "Солнце Мексики". За свою карьеру он девять раз стал обладателем наград премии "Грэмми".