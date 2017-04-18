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    Суд в США выдал ордер на арест известного латиноамериканского певца

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    Решение вынес в понедельник суд Лос-Анджелеса. Речь идет о неисполнении Луисом Мигелем условий контракта и невыплате бывшему менеджеру 1 миллиона долларов.
    Латиноамериканский певец Луис Мигель. Архивное фото
    facebook.com/luismiguelofficial

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Суд Лос-Анджелеса выдал в понедельник ордер на арест одного из самых известных исполнителей Латинской Америки мексиканца Луиса Мигеля, сообщает Univision.

    Согласно сообщению, речь идет о неисполнении Мигелем условий контракта и невыплате экс-менеджеру 1 миллиона долларов. Причиной решения суда стала третья подряд неявка певца для дачи показаний.

    Адвокаты пытались попросить дать им еще несколько дней для обеспечения явки Мигеля, но суд был непреклонен, и теперь знаменитому исполнителю грозит арест на территории США.

    Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит ласковое прозвище "Солнце Мексики". За свою карьеру он девять раз стал обладателем наград премии "Грэмми".

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