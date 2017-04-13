Звезда "Обитаемого острова" госпитализирован в психиатрическую клинику

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Звезда российского блокбастера "Обитаемый остров" Василий Степанов, выпавший из окна жилого дома в Москве, в четверг был госпитализирован в восьмое отделение московской Психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, актер выбросился из окна жилого пятиэтажного дома на Давыдковской улице. После падения он остался жив, от госпитализации отказался.

"Василий Сергеевич (Степанов)… в восьмом отделении", — сказал собеседник агентства.

В отделении, куда госпитализировали актера, отказались давать информацию о его состоянии.

Как пояснили РИА Новости специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях, госпитализировать человека после попытки суицида в психиатрическую клинику можно с его согласия либо с согласия родственников в том случае, если они обратятся с соответствующим заявлением к руководству психоневрологического диспансера, и специалисты медучреждения признают госпитализацию необходимой. Решение об этом может принять и скорая психиатрическая помощь, приехавшая по вызову после инцидента, если сочтет человека опасным для себя или для окружающих.