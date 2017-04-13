наверх
13.04.201715:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Рекомендации полиции гостям Евровидения: не стесняйтесь кричать и убегать

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (582)

    (обновлено: )7740
    Согласно рекомендаций правоохранителей, полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу. Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нацполиция опубликовала в четверг "Гид по безопасности" для иностранных гостей Евровидения.

    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    УНИАН
    Как монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве

    Инструкция переведена на английский, испанский, немецкий, французский и русский языки. Памятка содержит несколько разделов с алгоритмом действий гостей Украины в наиболее типичных ситуациях: поездка в транспорте, ночлег, пребывание с детьми, обращение в экстренные службы, общение с полицией.

    "Избегайте контактов с агрессивными особами", — говорится в "Гиде по безопасности". — "Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать", — добавили авторы инструкции.

    Кроме того, туристам советуют оставаться на ночлег только в официальных отелях, а обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях.

    "В случае необходимости, полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу. Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным", — также говорится в инструкции.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на встрече Совета Безопасности ООН
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США