Рекомендации полиции гостям Евровидения: не стесняйтесь кричать и убегать

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нацполиция опубликовала в четверг "Гид по безопасности" для иностранных гостей Евровидения.

Инструкция переведена на английский, испанский, немецкий, французский и русский языки. Памятка содержит несколько разделов с алгоритмом действий гостей Украины в наиболее типичных ситуациях: поездка в транспорте, ночлег, пребывание с детьми, обращение в экстренные службы, общение с полицией.

"Избегайте контактов с агрессивными особами", — говорится в "Гиде по безопасности". — "Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать", — добавили авторы инструкции.

Кроме того, туристам советуют оставаться на ночлег только в официальных отелях, а обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях.

"В случае необходимости, полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу. Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным", — также говорится в инструкции.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.