"Интер" проверят на соблюдение квот на национальные передачи

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания назначил четырем компаниям Inter Media Group, среди которых один из ведущих телеканалов страны "Интер", проверки на соблюдение квот на европейские и национальные передачи, сообщается на сайте регулятора.

Согласно требованиям закона Украины "О телевидении и радиовещании", лицензиаты (кроме спутникового вещания) между 07.00 и 23.00 должны придерживаться следующих пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания должны занимать передачи украинского производства.

"Национальный совет на заседании 13 апреля… назначил внеплановые проверки компаниям частное акционерное общество (ЧАС) "Телеканал "Интер", ООО "Телестудия "Служба информации", ООО "ТРК "Музыка ТВ" и ООО "ТРК "Кино ТВ", входящим в Inter Media Group", — говорится в сообщении.

Проверки, которые будут проведены специалистами регуляторного органа, должны установить, подтвердятся ли результаты мониторинга вещания украинских каналов по соблюдению квот.

"После этого Национальный совет примет соответствующие решения", — отмечается в сообщении.