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    В Москве во вторник пройдет церемония прощания с Евтушенко

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    Прощание с Евтушенко в ЦДЛ начнется во вторник в 9.00, гражданская панихида - в 11.00. Поэт будет похоронен 12 апреля на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно своей воле.
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Гражданская панихида по советскому и российскому поэту Евгению Евтушенко, скончавшемуся в США, пройдет во вторник в Москве, в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ), похоронят поэта на кладбище в подмосковном писательском поселке Переделкино, сообщила пресс-служба ЦДЛ.

    Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко - больше, чем поэт

    В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века. 9 апреля гроб с телом поэта был доставлен в Москву. Отпевание прошло в понедельник в подмосковном поселке Переделкино, в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в присутствие родных и близких поэта.

    Прощание с Евтушенко в ЦДЛ начнется во вторник в 9.00, гражданская панихида — в 11.00, ее проведет член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, профессор Литературного института имени А. М. Горького Евгений Сидоров

    Поэт будет похоронен 12 апреля на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно своей воле.

    Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

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