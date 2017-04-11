В Москве во вторник пройдет церемония прощания с Евтушенко

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Гражданская панихида по советскому и российскому поэту Евгению Евтушенко, скончавшемуся в США, пройдет во вторник в Москве, в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ), похоронят поэта на кладбище в подмосковном писательском поселке Переделкино, сообщила пресс-служба ЦДЛ.

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века. 9 апреля гроб с телом поэта был доставлен в Москву. Отпевание прошло в понедельник в подмосковном поселке Переделкино, в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в присутствие родных и близких поэта.

Прощание с Евтушенко в ЦДЛ начнется во вторник в 9.00, гражданская панихида — в 11.00, ее проведет член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, профессор Литературного института имени А. М. Горького Евгений Сидоров

Поэт будет похоронен 12 апреля на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно своей воле.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.