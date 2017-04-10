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    Культура

    Disney запатентовала человекоподобных роботов

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    Роботы будут иметь мягкое покрытие, а некоторые части их тела будут наполнены воздухом или газом. Управлять роботом будет специально обученный оператор.
    Логотип Walt Disney

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Компания Disney получила патент на человекоподобных роботов для парков развлечений, сообщает Gizmodo.

    По данным издания, роботы будут двигаться и физически взаимодействовать с посетителями как анимированные персонажи.

    appft.uspto.gov
    Disney запатентовала человекоподобных роботов

    Также известно, что роботы будут иметь мягкое покрытие, а некоторые части их тела будут наполнены воздухом или газом. Управлять роботом будет специально обученный оператор.

    appft.uspto.gov
    Disney запатентовала человекоподобных роботов

    Как указывает компания, она создала прототип робота размером с игрушку, а изображения, прикрепленные к патентной заявке, свидетельствуют о том, что первым роботом может стать Бэймакс из "Города героев".

    Напомним, ранее американский сценарист Гэри Голдман подал в суд на компанию Walt Disney за незаконное заимствование его идей при создании анимационного фильма "Зверополис", завоевавшего премию "Оскар" в этом году.

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