КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Компания Disney получила патент на человекоподобных роботов для парков развлечений, сообщает Gizmodo.

По данным издания, роботы будут двигаться и физически взаимодействовать с посетителями как анимированные персонажи.

appft.uspto.gov Disney запатентовала человекоподобных роботов

Также известно, что роботы будут иметь мягкое покрытие, а некоторые части их тела будут наполнены воздухом или газом. Управлять роботом будет специально обученный оператор.

appft.uspto.gov Disney запатентовала человекоподобных роботов

Как указывает компания, она создала прототип робота размером с игрушку, а изображения, прикрепленные к патентной заявке, свидетельствуют о том, что первым роботом может стать Бэймакс из "Города героев".

Напомним, ранее американский сценарист Гэри Голдман подал в суд на компанию Walt Disney за незаконное заимствование его идей при создании анимационного фильма "Зверополис", завоевавшего премию "Оскар" в этом году.